Auffahrunfall auf der A7: Autofahrerin wird leicht verletzt

Eine Frau reagiert zu spät, als das Auto vor ihr auf der Autobahn bremst. Beide Fahrzeuge müssen nach dem Unfall auf Höhe Kirchdorf abgeschleppt werden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn bei Kirchdorf an der Iller ist am frühen Donnerstagabend eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 17 Uhr, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit, reagierte eine 43-Jährige zu spät, als die Autofahrerin vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie fuhr mit ihrem Wagen frontal hinten auf. Während die Insassen des vorderen Fahrzeuges allesamt unverletzt blieben, verletzte sich die 43-Jährige glücklicherweise nur leicht. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Erolzheim musste beide Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg sperren

An den beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei hoher Sachschaden, er wurde auf 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Feuerwehr Erolzheim den linken und den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden für etwa eineinhalb Stunden sperren. Der Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen geleitet. (AZ)