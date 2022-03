Abgelenkt durch Handtasche: Frau fährt auf A7 in Auto vor ihr

Eine Autofahrerin ist auf der A7 auf Höhe Kirchdorf in den Wagen vor ihr gekracht. Sie war abgelenkt von ihrer Handtasche, die vom Beifahrersitz gerutscht war.

Eine Frau ist am Donnerstag auf der A7 auf Höhe Kirchdorf in das Auto vor ihr gekracht. Die 20-Jährige war gegen 17.15 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Berkheim und dem Parkplatz Brühl-Ost rutschte ihren Angaben nach ihre Handtasche vom Beifahrersitz. Während die Fahrerin sie wieder aufhob, stockte der Verkehr vor ihr. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr ihrem Vordermann ins Heck.

Der 43-jährige Fahrer wurde laut Autobahnpolizei leicht verletzt. Er begab sich selbstständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Ihr Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Zu einer weiteren Verkehrsbeeinträchtigung durch den Unfall kam es nicht. Gegen die 20-Jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)