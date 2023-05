Autofahrer missachtet Vorfahrt: Porsche stößt mit VW zusammen

Beim Abbiegen bemerkt ein Fahrer nicht, dass ein anderes Auto von links kommt. Verletzt wird bei der Kollision nahe der A7-Anschlussstelle Berkheim niemand.

Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Kirchdorf an der Iller ist am Montag glücklicherweise niemand verletzt worden. Es entstand jedoch hoher Sachschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 5.30 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Porsche auf der Bundesstraße B312 in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe Oberopfingen fuhr er nach rechts von der Bundesstraße ab, um weiter in Richtung Oberopfingen zu fahren. An der Einmündung zur L300/St. Vitus bog er nach links ab. Dabei achtete der Porsche-Fahrer jedoch nicht auf eine 40-Jährige, die am Steuer eines VW saß. Dieser Wagen kam von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Ochsenhausen nahm die Ermittlungen auf. In der Unfallmeldung weist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm darauf hin, dass die Vorfahrt nicht zu beachten eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle sei. Häufig sei diese Unachtsamkeit auf Eile zurückzuführen. (AZ)