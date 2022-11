Auto prallt auf der A7 gegen Leitpfosten und durchbricht Wildzaun

Eine 19-jährige Autofahrerin verlor auf der Autobahn A7 bei Kirchdorf an der Iller die Kontrolle über Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld.

Eine junge Autofahrerin hat am Dienstagmorgen auf der A7 nahe Kirchdorf an der Iller einen Lastwagen überholt und beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahn aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen acht Uhr als die 19-Jährige in Richtung Würzburg fuhr. Die junge Frau kam von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Leitpfosten. Anschließend durchbrach sie den Wildzaun und kam im angrenzenden Feld zum Stehen.

19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht

Die 19-Jährige wurde vorsorglich in das Klinikum Memmingen gebracht. Dort wurden keine Verletzungen festgestellt. Ihr Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützte die Feuerwehr Erolzheim die Polizei. Die Autofahrerin wurde mit einem Verwarnungsgeld belangt. (AZ)