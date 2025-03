Betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein täuscht Panne auf A7 vor

In der Nacht vom Donnerstag, 4. März, wurde der Autobahnpolizei Memmingen ein Pannen-Pkw auf dem Seitenstreifen der A7 auf Höhe Kirchdorf an der Iller in Fahrtrichtung Ulm mitgeteilt. Die Polizisten trafen die Fahrerin zunächst auf dem Beifahrersitz an. Sie gab an nicht gefahren zu sein und behauptete, ihre Freundin sei gerade Kraftstoff besorgen.

Die Fahrerin ist alkoholisiert und beleidigt die Beamten

Im weiteren Gespräch verstrickte sich die 37-Jährige immer weiter in Widersprüche, sodass klar wurde, dass sie die Fahrerin sein muss. Sie war sichtlich alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Zudem beleidigte sie die Beamten und widersetzte sich deren Maßnahmen.

Sie muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, meldet die Autobahnpolizei Memmingen. (AZ)