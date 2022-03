Betrunkener E-Scooter-Fahrer versteckt sich vor der Polizei

Ein Mann, der mit einem E-Scooter in Kirchdorf an der Iller unterwegs ist, flüchtet vor einem Streifenwagen. Das hilft ihm allerdings auch nicht weiter.

In der Nacht auf Samstag ist die Polizei in Kirchdorf an der Iller auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam geworden. Als der Mann gegen 2.40 Uhr den Streifenwagen in der Hochhausstraße wahrnahm, flüchtete er zu Fuß ins Gebüsch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille

Dem Polizeibericht zufolge ließ der Mann seinen E-Scooter und seine Sporttasche zurück. Die Beamten konnten ihn zusammengerollt im Gebüsch auffinden. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie, dass der 40-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem E-Scooter-Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)