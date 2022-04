Fahrradfahrerin wird bei Sturz in Kirchdorf schwer verletzt

Ein Fahrradunfall hat sich am Ostermontag in Kirchdorf ereignet. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat eine Frau am Ostermontag bei Kirchdorf an der Iller durch den Sturz von ihrem Fahrrad erlitten. Laut Polizeibericht radelte ein Ehepaar gegen 13.30 Uhr auf einem Feldweg nahe dem Ortsteil Oberopfingen. Den Weg kreuzt eine Straße zwischen Berkheim und Egelsee.

An der Kreuzung wollte der 69-jährige Mann nach rechts in Richtung Berkheim abbiegen, während seine Frau geradeaus weiterfuhr. Die Räder streiften sich, weshalb die 65-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten sie nach dem Unfall zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es genau zu dem Unfall kam. (AZ)