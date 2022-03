Fahrzeug beschädigt 50 Meter Schutzplanke auf der A7

Auf der Autobahn auf Höhe Kirchdorf an der Iller beschädigt ein noch unbekanntes Fahrzeug 50 Meter Leitplanke. Wie ist es dazu gekommen?

Einen frischen Leitplankenschaden haben Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Memmingen am Mittwoch bei einer Streckenkontrolle auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller festgestellt. Demnach muss ein noch unbekanntes Fahrzeug zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in Fahrtrichtung Füssen kurz vor der Anschlussstelle Berkheim die rechte Schutzplanke über eine Länge von etwa 50 Meter gestreift haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Autobahnpolizei Memmingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 08331/100-311 zu melden. (AZ)