Heckspoiler bricht von Auto ab und beschädigt anderen Wagen auf der A7

Bei einem Auto, das auf der A7 bei Kirchdorf unterwegs ist, fällt plötzlich der Heckspoiler ab. Die nachfolgende Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.

Während der Fahrt auf der Autobahn ist am Dienstagnachmittag der Heckspoiler eines Autos abgebrochen. Der Schaden trat dem Polizeibericht zufolge auf, als ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Wagen gegen 16 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs war. Kurz nach der Anschlussstelle Berkheim fiel der Spoiler auf die Fahrbahn und stieß gegen den nachfolgenden Pkw einer 31-jährigen Frau. Die Frau blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Beteiligten fuhren daraufhin den nächsten Parkplatz an und riefen die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro. Auf eine Ahndung verzichteten die Beamten, da der Fahrzeugmangel dem 58-Jährigen nicht vorgeworfen werden konnte. (AZ)