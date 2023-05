Kirchdorf an der Iller

Klein-Lkw stößt in Kirchdorf mit einem Auto zusammen

An der Kreuzung von Heuweg und Dettinger Straße in Kirchdorf an der Iller sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein junger Mann missachtet an einer Kreuzung in Kirchdorf an der Iller die Vorfahrt eines anderen Autos. Bei der Kollision werden er und eine Frau verletzt.

Leichte Verletzungen haben zwei Verkehrsteilnehmer am Mittwoch bei einem Unfall in Kirchdorf an der Iller erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem Klein-Lkw vom Heuweg in Richtung Erolzheimer Straße. An der Kreuzung mit der Dettinger Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Der Kleinlastwagen und der VW, der von einer 51-Jährigen gelenkt wurde, stießen zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall in Kirchdorf nicht mehr fahrbereit Beide Personen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, der mutmaßliche Verursacher des Unfalls suchte später selbst einen Arzt auf. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, auf rund 10.000 Euro. (AZ)

