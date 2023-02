Kirchdorf an der Iller

vor 16 Min.

Papier brennt in einem Parkhaus in Kirchdorf an der Iller

In einem Parkhaus in Kirchdorf an der Iller hat am Mittwochmittag ein Stapel Papier gebrannt.

Artikel anhören Shape

Die Feuerwehr rückt wegen eines Brandes in Kirchdorf an der Iller aus. Ersten Ermittlungen zufolge wurde in einem Parkhaus absichtlich Papier angezündet.

Wegen eines Feuers in einem Parkhaus ist am Mittwoch die Feuerwehr in Kirchdorf an der Iller im Einsatz gewesen. In der 14. Etage des Gebäudes an der Stadionstraße brannte dem Polizeibericht zufolge gegen 13 Uhr Papier. Ersten Ermittlungen zufolge wurde es absichtlich angezündet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand wurden Wände und Türen mit Ruß geschwärzt, der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07352/202050 zu melden. Die Feuerwehren aus Kirchdorf und Erolzheim waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

Themen folgen