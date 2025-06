Technische Störung: Kleinflugzeug muss auf Acker landen

Wegen einer technischen Störung hat ein Kleinflugzeug am Freitag auf einem Acker bei Kirchdorf an der Iller landen müssen. Verletzt wurde bei dieser sogenannten Sicherheitslandung niemand. Einzig am Getreidefeld ist laut Polizei ein kleiner Flurschaden entstanden. Der Transport des Flugzeugs zurück zum Flugplatz musste von der Polizei begleitet werden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Zeugen das Kleinflugzeug am Freitag, gegen 13.40 Uhr, auf einer Ackerfläche zwischen Unteropfingen und Kirchdorf an der Iller gemeldet. Der Start der Maschine hatte nur wenige Minuten zuvor am Flugplatz Tannheim stattgefunden. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife eine Cessna C-182 festgestellt werden.

Der Pilot habe angegeben, dass er die Cessna aufgrund einer technischen Störung landen musste. Keiner der Flugzeuginsassen wurde verletzt. Mit Ausnahme eines kleinen Flurschadens im Getreidefeld sei zudem kein weiterer Schaden entstanden.

Das Flugzeug mit elf Meter Spannweite und wenigen 100 Kilogramm Gewicht wurde im Laufe des Samstagvormittags auf eigenen Rädern auf der Straße von einem Auto zum Flugplatz Tannheim gezogen. Die Fahrt ging durch die Ortschaften Ober- und Unteropfingen und Egelsee. An Engstellen wurde die Cessna von Hand geschoben worden. Der mehrere Stunden dauernde Transport musste polizeilich begleitet werden. (AZ)