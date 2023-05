Teures Auto aus Hofeinfahrt gestohlen: Polizei sucht Täter und Fahrzeug

Wie der oder die Täter das Auto aufbrechen und damit wegfahren konnten, kann sich der Besitzer nicht erklären. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Der schwarze Geländewagen hat von Dienstag auf Mittwoch in der Michael-von-Jung-Straße in Kirchdorf an der Iller geparkt. Dort hat der Besitzer den Wagen im Hof vor einer Garage abgestellt. In der Nacht gelang es Unbekannten offenbar, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise die Diebe mit dem Auto wegfahren konnten, ist laut Polizeibericht noch unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich demnach beim Besitzer.

Der SUV hat einen Wert von über 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Sie sucht nach den Tätern und dem Fahrzeug. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden. (AZ)