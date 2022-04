Unfall bei Kirchdorf: BMW überschlägt sich mehrmals

Ein Unfall mit Verletzten und hohem Schaden hat sich bei Kirchdorf an der Iller ereignet. Ein Porschefahrer übersah beim Abbiegen ein anderes Auto.

Ein Auto hat sich am Freitag bei Kirchdorf an der Iller mehrmals überschlagen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde gegen 23.30 Uhr zur Kreuzung der Bundesstraße 312 und der Kreisstraße 7578 in Richtung Oberopfingen gerufen.

Nach Angaben der Polizei übersah ein 50-jähriger Porschefahrer beim Linksabbiegen einen BMW. Die beiden Autos stießen zusammen. Daraufhin geriet der BMW ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die 21-jährige Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden in eine Klinik gebracht. Der Porschefahrer sieht einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro. (AZ)