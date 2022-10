Greuther Theater macht eine „Kur mit Nebenwirkungen“

Das Bürgerheim Kirchhaslach wird zum Wellness-Hotel bei diesem Theaterstück. Premiere ist am Samstag.

Nach der langen Corona-Zwangspause ist es endlich wieder so weit: Die Akteure des Greuther Theaters dürfen ihrer Spielfreude freien Lauf lassen. Diesmal in einem fingierten Wellness-Hotel. Es steht auf der Bühne des Kirchhaslacher Bürgerheims und ist Schauplatz von allerlei Turbulenzen und Wirrungen. Mit der Komödie „Wellness mit Nebenwirkungen“ von Matt Sommer wollen die Hobby-Akteure ihrem Publikum ein paar unbeschwerte Stunden präsentieren und die Lachmuskeln gehörig strapazieren. Die Premiere findet am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Voraus geht um 14 Uhr eine öffentliche Generalprobe.

Weitere Aufführungen finden am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr, am Samstag, 5. November um 19.30 Uhr, am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr, am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr über Telefon-Nummer 0151/64847264 möglich. (clb)