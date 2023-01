Jahresrückblick mit Kanonendonner in Kirchhaslach

Plus Bei einem lautstarken Jahresabschluss berichtet der Kirchhaslacher Bürgermeister, was die Gemeinde 2022 vorangebracht hat. Viel Arbeit steht noch bevor.

Lautstark und mit viel Qualm ist in Kirchhaslach das Jahr 2022 ausgeklungen. Wenige Stunden vor den Jahreswechsel donnerten Salutschüsse und Reihenfeuer durch das Haseltal. Zur Begrüßung des neuen Jahres 2023 kamen neben der historischen Kanone der örtlichen Schützengesellschaft auch die Geschütze von Gastböllern aus Nachbarorten zum Einsatz. Mit flotten Klängen begleitete die Musikkapelle Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinde und örtlichen Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürger nach der Dankandacht in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt zum Jahresabschluss auf den Friedensplatz.