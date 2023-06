Kirchhaslach

18:15 Uhr

Nach 20 Jahren und über 300 Auftritten macht die Band Notausgang Schluss

2003 wurde die Blasrockband Notausgang in Kirchhaslach gegründet, genau 20 Jahre später spielen die Musikerinnen und Musiker dort im Oktober ihr letztes von über 300 Konzerten.

Plus Mit Geburtstagsständchen hat 2003 alles angefangen. Heute ist die Unterallgäuer Blasrock-Band Notausgang sogar auf dem Cannstatter Wasen begehrt. Bald ist Schluss.

Von Stephan Schöttl

Die Gedanken drehen sich bereits um den 28. Oktober. Dann hat die Party-Band Notausgang noch einmal ein Heimspiel – und es wird das letzte sein. Nach genau 20 Jahren machen die Musiker aus dem Unterallgäu Schluss. „Wir haben gemeinsam entschieden, uns neuen Herausforderungen und einem neuen Lebensabschnitt zu stellen“, sagt Peter Möst. Es werde mutmaßlich ein „sehr emotionaler Abend“ werden, meint Florian Weckerle. Er und Möst sind die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder in der Blas-Rock-Kombo, für die im Herbst in Kirchhaslach gewissermaßen alles dort endet, wo 2003 alles begonnen hatte.

Kurzer Sprung zurück in die Anfangsjahre der 2000er. Die Jungs kannten sich schon aus der Schule und vom Fußball, jeder war auch in den Musikkapellen der umliegenden Dörfer aktiv. „Um als junge Menschen auf dem Land auch unter der Woche etwas zum Feiern zu haben, hatten wir uns entschieden, bei Geburtstagen in einer Blechformation Überraschungsständchen zu spielen“, erzählt Möst und muss dabei lachen. Mit dem 17. Geburtstag eines Kumpels ging es los. Zu sechst waren sie damals, nur Blechbläser. Aus dem Spaß mit dem musikalischen Geburtstagsgruß wurde schnell mehr.

