Kirchhaslach-Olgishofen

12:00 Uhr

In Olgishofen kehrt für eine Nacht der Fasching zurück

Plus Drei Tage lang hat die Musikkapelle Kirchhaslach ihr traditionelles Sommerfest ausgerichtet. Am Freitag fand mit "Gugg ins Greuth" eine Premiere statt: Fasnacht im Sommer.

Von Claudia Bader

Aus dem Festzelt tönte die fetzige Guggamusik der Gruppe Los Krachos und der Lumpenkapelle Boos, beim Betreten begegnete man jungen Leuten in einfallsreichen Kostümen: Nach mehr als zweijähriger Pause hat unter dem Motto "Gugg ins Greuth" wieder einmal eine Faschingsparty in der Region stattgefunden - allerdings nicht wie gewohnt im Winter, sondern im Sommer. Veranstalter war die für originelle Ideen bekannte Musikkapelle Kirchhaslach. Sie hat sich für ihr Sommerfest in Olgishofen diese besondere Veranstaltung einfallen lassen. Weitere Höhepunkte des Pfingstwochenendes waren ein Blasmusikcup und zum Abschluss ein Abend mit der Band Lederrebellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .