Wie sich die Feuerwehren auf einen möglichen Blackout vorbereiten

Plus Bei der Dienstversammlung der Unterallgäuer Kommandanten ging es um die Gefahr flächendeckender Stromausfälle. Die Wehren wollen für den Ernstfall gewappnet sein.

Nicht unvorbereitet in mögliche Notsituationen kommen, sondern Vorsorge leisten: Ein länger anhaltender und flächendeckender Stromausfall wäre ein Szenario, das unser öffentliches wie privates Leben erheblich beeinträchtigen oder auch lahmlegen könnte. „Blackout - sind wir vorbereitet?“, hieß daher das Vortragsthema bei der Herbstdienstversammlung der Kommandanten des Feuerwehrinspektionsbereiches Nord im Unterallgäu. Referent war Armin Ostermeier. Er ist Leiter und Berater im neuen Fachbereich „Einsatz, Katastrophenschutz, Zivilschutz“ im Kreisfeuerwehrverband Unterallgäu.