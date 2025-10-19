Kirchweihmarkt findet in Kellmünz bei Bilderbuchwetter statt

Beim Kellmünzer Kirchweihmarkt herrschten bei sonnigem Bilderbuchwetter ideale Bedingungen für einen Familienausflug mit ausgedehntem Marktbummel. So dauerte es nicht lange, bis sich die Marktstraße mit Besucherinnen und Besuchern füllte. Angesichts des warmen Wetters stieß das gesamte Warenangebot der Vieranten und Schausteller auf das Interesse der Marktbesucherinnen und -besucher.

Einige Marktkaufleute mussten beim Kellmünzer Kirchweihmarkt kurzfristig absagen

Warme Kleidung und Handschuhe oder Mützen waren genauso gefragt wie Herbst-Deko, Süßigkeiten und Obst. Viele interessierten sich außerdem für den Kunsthandwerkermarkt im Rathaus und die Tanzshow der Dancing Kids und Dancing Girls. Zum Schmökern und Verweilen fanden sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Bücherflohmarkt und dem privaten Flohmarkt ein.

Und auch der Festplatz rund um den Kellmünzer Dorfbrunnen, wo die Kellmünzer Vereine für Speis und Trank sorgten, füllte sich schnell. Einziger Wermutstropfen war der Umstand, dass einige Marktkaufleute kurzfristig absagen mussten. Daher war das Marktgeschehen dieses Mal ein bisschen kompakter als in den Vorjahren. Letztlich sorgte aber ein nahezu idealer Kirchweihmarkttag für Unterhaltung und geselliges Beisammensein bei Jung und Alt.

Warme Kleidung und Handschuhe oder Mützen waren beim Kellmünzer Kirchweihmarkt genauso gefragt wie Herbst-Deko, Süßigkeiten und Obst. Foto: Armin Schmid