Am Sonntag ist Kirchweihmarkt in Kellmünz

Einer der größten Herbstmärkte im Umkreis lockt am Sonntag, 19. Oktober, nach Kellmünz. Zum großen Kirchweihmarkt gehört auch ein Flohmarkt. Von 10 bis 17 Uhr laden mehr als 50 Marktkaufleute zu einem Marktbummel ein. Geboten ist allerhand:

Die Dancing Kids und Dancing Girls des Turnvereins Kellmünz werden vor dem Römerdenkmal neben dem Rathaus auftreten. Im Kellmünzer Rathaus gibt es einen Kunsthandwerkermarkt mit Handarbeiten und Kunstfertigkeiten. Der Flohmarkt ist für private Anbieter gedacht. Jeder, der gerne verkaufen möchte, kann ohne Voranmeldung seinen Flohmarktstand aufbauen. Die Standgebühr wird vor Ort mit dem Marktmeister abgerechnet. Der über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannte Herbstmarkt reicht vom alten Feuerwehrhaus bis zur Einmündung in die Kirchstraße und die Römerstraße. Über 50 Marktkaufleute bieten ein Warenangebot, das Schmuck, Haushaltszubehör, Gewürze, Bekleidung und allerlei Nützliches und auch Süßes für den kleinen Hunger umfasst. Für die Bewirtung der Marktbesucher sorgen die Kellmünzer Vereine. Der Motorradclub und die Krieger- und Soldatenkameradschaft bieten saure Kutteln, Bratkartoffel, Gulaschsuppe, Schupfnudeln, Steak und Grillwürste am Marktplatz an. Der TSV Kellmünz bewirtet mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. (sar)

