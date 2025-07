Illertisser Elternvertreter: Erneute Gebührenerhöhung lässt Kita zum „Luxusgut“ werden

Zum vierten Mal in vier Jahren werden im Sommer in Illertissen die Gebühren für die Kinderbetreuung in den Tagesstätten erhöht. Stellvertretend für mehrere Einrichtungen in der Stadt wollen Eltern aus dem Stadtteil Au sich mit einer Petition Gehör bei der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat verschaffen, um eine „faire“ und „zusammen“ erarbeitete Lösung zu finden. Bürgermeister Jürgen Eisen sind die Klagen bekannt und durchaus bewusst. „Es ist aber nicht mehr finanzierbar für uns“, sagt er.

