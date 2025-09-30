Icon Menü
Klangvolle Liebeserlebnisse: Kammerchor St. Martin verzaubert mit Brahms und Schumann im Pfarrsaal

Illertissen

Liebeslieder zum Tanzen oder Träumen in Illertissen

Der Kammerchor St. Martin in Illertissen erfreut im vollen Pfarrsaal mit Brahms und bietet mit Ute und Akira Sagawa am Flügel ein Auf und Ab der Leidenschaft.
Von Regina Langhans
    •
    •
    •
    Der Kammerchor St. Martin mit Wolfram Seitz und Unterstützung von Ute und Akira Sagawa am Flügel erfreute mit Liebesliedern.
    Der Kammerchor St. Martin mit Wolfram Seitz und Unterstützung von Ute und Akira Sagawa am Flügel erfreute mit Liebesliedern. Foto: Regina Langhans

    Der Pfarrsaal in St. Martin in Illertissen mal anders: Das Publikum drängte sich, um Romantisches von Brahms und Schumann mit Kammerchor unter Kirchenmusiker Wolfram Seitz sowie Ute und Akira Sagawa am Blüthner-Flügel zu genießen. Die Musik kam an, und der ansprechend gestaltete Saal mit Foyer tat ein Übriges, dass auch der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kam. Eingegangene Spenden kommen der Kirchturmrenovierung zugute, in deren Finanzierung noch eine Lücke klafft.

