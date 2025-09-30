Liebeslieder zum Tanzen oder Träumen in Illertissen

Der Pfarrsaal in St. Martin in Illertissen mal anders: Das Publikum drängte sich, um Romantisches von Brahms und Schumann mit Kammerchor unter Kirchenmusiker Wolfram Seitz sowie Ute und Akira Sagawa am Blüthner-Flügel zu genießen. Die Musik kam an, und der ansprechend gestaltete Saal mit Foyer tat ein Übriges, dass auch der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kam. Eingegangene Spenden kommen der Kirchturmrenovierung zugute, in deren Finanzierung noch eine Lücke klafft.

