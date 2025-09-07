Kleintransporter verliert Anhänger während der Fahrt

Ein mit Bauschutt und Kartons beladener Anhänger hat sich auf der Fahrt von einem Kleintransporter gelöst und ist gegen eine Gartenmauer gerollt. Diese zerbrach. Der Transporter verlor den Anhänger auf Höhe des Bahnübergangs in der Illertstraße in Bellenberg. Der Fahrer koppelte den Anhänger wieder an und fuhr davon.

Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 1000 Euro. Bei dem Transporter handelt es sich um ein Fahrzeug mit weißem Planenaufbau und roter Aufschrift sowie Ulmer Kennzeichen. Am Anhänger war ein Illertisser Kennzeichen angebracht. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Illerstraße 9 werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Illertisser Polizei zu melden. (AZ)