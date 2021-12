50.000 Euro Schaden: Autofahrer kracht in Scheune und flieht

Ein 21-jähriger Autofahrer verlor in Klosterbeuren die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Scheune. Nach dem Unfall flüchtete er.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Dorfstraße in Klosterbeuren unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilt, passierte das in einer Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit. Infolgedessen fuhr er über eine Mittelinsel und touchierte zwei Betonbänke, die er circa 30 Meter vor sich auf der Straße herschob. Im weiteren Verlauf krachte er in eine Scheune, wobei er diese wieder auf der anderen Seite verließ.

21-Jähriger meldet Vorfall am Folgetag bei der Polizei

Nach dem Unfall verließ der junge Mann die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person und zum Unfall zu machen. Am darauffolgenden Tag erschien er dann aber bei der Polizei, um den Vorfall zu melden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

