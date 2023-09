750 Jahre: Klosterbeuren feiert ein großes Jubiläum

Das Kloster, dem das Dorf seinen Namen verdankt, gibt es zwar nicht mehr. Doch dessen Gotteshaus wird als Pfarrkirche noch genutzt und birgt einige überraschende Schätze.

Mit ihrem gotischen Satteldachturm zieht die Klosterbeurer Pfarrkirche St. Ursus schon von Weitem die Blicke auf sich. Nach der Außen- und Innenrenovierung im Jahr 2012 und der Restaurierung der Seitenaltäre 2016 befindet sich das Gotteshaus in gutem Zustand. Ursprünglich war St. Ursus eine Klosterkirche der Franziskanerinnen und dem heiligen Franziskus geweiht. Gegründet wurden die Abtei und der Ort Klosterbeuren im Jahr 1273, also vor genau 750 Jahren.

Klosterbeurer feiern das Jubiläum

Dieses Jubiläum wird von der Klosterbeurer Dorfgemeinschaft am Sonntag, 17. September, gefeiert. Um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst mit anschließender Prozession durch das Dorf statt. Der Mittagstisch im Dorfgemeinschaftshaus wird von der Musikkapelle Klosterbeuren klanglich umrahmt. Um 14 Uhr steht eine Kirchenführung mit Heimatchronist Dieter Spindler auf dem Programm. Der Festtag endet mit einer gemütlichen Kaffeestunde. Den ganzen Tag über können Besucherinnen und Besucher ein maßstabgetreu nachgebautes Modell der ursprünglichen Klosteranlage besichtigen.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Klosterbeuren am 13. Juni 1273 in einer lateinisch abgefassten Urkunde. Von einem Ort an dieser Stelle wurde jedoch bereits im Jahr 1167 berichtet. Mit dem Ziel, ein gottgefälliges Leben zu führen, haben sich vor genau 750 Jahren einige aus dem heutigen Bad Wurzach stammende junge Frauen an dem damals bewaldeten Fleckchen Erde südlich von Babenhausen angesiedelt. Unter der Bedingung, dass sie dort ein Kloster gründen und nach der Ordensregel des heiligen Augustinus leben, schenkten die Ritter Heinrich und Eberhard von Schönegg den Frauen die Ansiedlung, die damals "Bourron" genannte wurde. Von diesem Kloster erhielt der heutige Babenhauser Ortsteil seinen Namen. Bereits ab 1499 hatte das Kloster die Ortsherrschaft und die niedere Gerichtsbarkeit inne. 1803 wurde die Abtei säkularisiert, zwei Jahre später wurde die Klosterkirche dann zur Pfarrkirche umgewidmet. Die Klostergebäude wurden größtenteils abgerissen. Lediglich ein kleiner Teil des ehemaligen Westtraktes befindet sich heute noch im Haus nördlich der Kirche.

Das war Kirchenpatron St. Ursus

St. Ursus, der Schutzpatron der Klosterbeurer Kirche, gehörte der Thebäischen Legion an und wurde wegen seines Bekenntnisses zum christlichen Glauben im Jahr 330 nach Christus im schweizerischen Solothurn enthauptet. Dort ruhen auch die Gebeine des Märtyrers Berthold Edler von Grüningen. Er war Abt des Klosters Zwiefalten. Seine Familie, die bis 1355 Lehensherr von Klosterbeuren war, schenkte den Franziskanerinnen eine Reliquie des heiligen Ursus. Wegen ihrer besonderen Verehrung erwählten die Nonnen ihn zum Kirchenpatron.

Beim Betreten der Klosterbeurer Pfarrkirche fällt der machtvoll emporragende Hochaltar ins Auge. Johannes Bergmiller hat ihn geschaffen. Foto: Claudia Bader

Bereits beim Betreten der Klosterbeurer Pfarrkirche fällt der machtvoll emporragende Hochaltar ins Auge. Er wurde 1769 von Johannes Bergmiller aus Krumbach gefertigt und ist in oliv-braun-rötlichen Tönen gehalten sowie mit Golddekor marmoriert. Der Babenhauser Maler Placidus Denzel hat die von vergoldetem Schnitzwerk umrahmten Reliquien gefasst. Auf dem 1803 vom frühklassizistischen Maler Konrad Huber aus Weißenhorn geschaffenen großen Gemälde kniet Kirchenpatron "Sankt Ursus in der Glorie" in Legionärskleidung und rotem Umhang auf einer Wolke. Engel mit Lorbeerkranz und Palmzweig begleiten ihn zum Himmel. Als Zeichen des Martyriums hält ein großer Engel ein Schwert in seinen Händen. Über einen Seiteneingang des Gotteshauses erreicht man den in der ehemaligen Klosterkapelle eingerichteten Winterchor. Dieser im Rokoko-Stil reich ausgestattete, wie ein strahlender himmlischer Festsaal wirkende Raum diente den Franziskanerinnen in der kalten Jahreszeit als Gebetsstätte.

Der Blutaltar birgt eine Überraschung

Ein weiterer Schatz des Gotteshauses verbirgt sich im Seitenschiff. In dessen Altarvorbau soll sich in einem Schrein eine Monstranz mit einem Blutstropfen der Heiligen Constantia von Rom befinden. Auf dem "Blutaltar" sieht man zunächst ein Bildnis der Heiligen Familie. Wenn man an einer Kurbel dreht, schiebt sich die hölzerne Tafel nach oben. Allmählich werden hinter einem Glasschrein die aufrecht stehenden Gebeine der heiligen Constantia sichtbar. Constantia war die Tochter des römischen Kaisers Konstantin des Großen, der in seinem Weltreich das Christentum zur offiziellen Staatsreligion erhoben hatte. In die Klosterbeurer Dorfkirche der Franziskanerinnen ist die Reliquie der heiligen Constantia im Jahr 1718 als Geschenk aus Rom gebracht worden.