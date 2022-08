Betonmauer wird abgebaut, Wohnhaus darf nicht gebaut werden

Lokal Der Marktrat Babenhausen hat in seiner letzten Sitzung vor den Ferien zwei wichtige Beschlüsse für das Ortsbild gefasst.

Mit zwei Bauthemen aus Klosterbeuren hat sich der Marktgemeinderat Babenhausen jetzt befasst. Erst nachdem die für die Erstellung eines überdachten Abstellplatzes notwendige Hangabgrabung bereits durchgeführt wurde, hat der Besitzer eines Grundstücks im Außenbereich von Klosterbeuren den notwendigen Bauantrag eingereicht. Da das Vorhaben bereits zuvor verwirklicht wurde, verwehrte der Marktrat die Genehmigung. Deshalb habe der Bauherr den Antrag zurückgezogen, informierte Bürgermeister Otto Göppel.