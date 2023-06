Brand in einer Werkshalle

Bauteile und Schaumstoff haben in einer Werkshalle in Klosterbeuren gebrannt. Die Polizei Memmingen ermittelt.

In einer Halle eines Maschinenbauers in der Reichauer Straße in Klosterbeuren ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei bediente ein Mitarbeiter ein Schweißgerät, während unweit davon ein weiterer Arbeiter mit entflammbarem Kleber hantierte. Schließlich entzündeten sich mehrere Bauteile und Schaumstoff, sodass die gesamte Halle verrauchte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein bislang nicht genau bestimmter Sachschaden im vierstelligen Bereich, so die Polizei. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen möglicher Verstöße. (AZ)