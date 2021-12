Plätzchen-Profi: So gelingen Karola Gutschkas Hugo-Plätzchen

Plus Einmal probiert, sofort begeistert: Karola Gutschka aus Klosterbeuren hat mit diesem Rezept ihre Lieblings-Plätzchen gefunden.

Prädikat: Sehr gut. Karola Gutschka aus Klosterbeuren hat sich diese Wertung neben das Rezept für die Hugo-Plätzchen notiert. "Dieses Gebäck ist für mich so besonders, weil die Creme so ähnlich wie Buttercreme schmeckt und ich liebe Buttercreme", erzählt sie. "Ich habe sie vor zwei Jahren zum ersten Mal ausprobiert, und sie sind zu meinen Lieblings-Plätzchen geworden."