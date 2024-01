Klosterbeuren/Winterrieden/Engishausen

vor 16 Min.

Trauer um ehemaligen Pfarrer: Kurt Gottwald ist gestorben

Plus Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist Ruhestandspfarrer Kurt Gottwald gestorben. Er wirkte mehrere Jahre lang im nördlichen Unterallgäu.

Von Claudia Bader

Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag ist Ruhestandspfarrer Kurt Gottwald in Untermeitingen im Landkreis Augsburg gestorben. Von 1971 bis 1985 hat der Geistliche als Seelsorger in den Pfarrgemeinden St. Ursus Klosterbeuren, St. Sebastian Engishausen und St. Martin Winterrieden gewirkt. Das Requiem mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, 30. Januar, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Untermeitingen statt.

Kurt Gottwald wurde am 29. März 1934 im Sudetenland geboren. In jungen Jahren musste er die Heimat verlassen und ist nach Schwaben gekommen. Am 3. Juni 1962 wurde er im Bistum Augsburg zum Priester geweiht. Anschließend war er vier Jahre lang als Kaplan in Augsburg-St. Canisius tätig. Weitere fünf Jahre lang wirkte er als Benefiziat in Marktoberdorf. Im Jahr 1971 ernannte der damalige Bischof Dr. Josef Stimpfle den Geistlichen zum Pfarrer von Klosterbeuren. Ab 1975 betreute Kurt Gottwald auch die Pfarreien Engishausen und Winterrieden. 1978 wurde er zum Dekan des damaligen Dekanats Ottobeuren bestimmt. Dieses Amt übte er sieben Jahre lang aus.

