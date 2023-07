75 Jahre jung: Die IZ feiert einen besonderen Geburtstag

Die Illertisser Zeitung erscheint seit 75 Jahren. Ein Geschenk gibt es vom Geburtstagskind für die Leserinnen und Leser unserer Zeitung.

Der 75. Geburtstag - das ist üblicherweise der Anlass für eine tolle Feier, bei der die Gäste den Jubilar oder die Jubilarin hochleben lassen. Ein Anlass, zurückzublicken auf die schönen und manche nicht so schönen Erlebnisse in den vergangene Dekaden. Und natürlich gibt es ganz besondere und gut ausgesuchte Geschenke für das Geburtstagskind.

Auch die Illertisser Zeitung hat Geburtstag. Sie wird 75 Jahre jung. Das wohlüberlegte Geschenk machen Verlag und Redaktion aber ihren Leserinnen und Lesern: Mit der Beilage "Aus Tradition modern - 75 Jahre Heimatzeitung", die am Freitag der gedruckten Ausgabe der IZ sowie unserem E-Paper beiliegt und die es auch online bei uns zum Durchblättern gibt. Dabei werfen wir natürlich auch einen Blick zurück auf die Anfänge der Zeitung - aber hauptsächlich soll es darum gehen, wie die junge Illertisser Zeitung heute entsteht. Kolleginnen und Kollegen geben Einblick in die Arbeit der Lokalredaktion und der Anzeigenabteilung, die Produktion unserer Ausgaben am Regiodesk und den täglichen Wettlauf gegen die Zeit in der Druckerei.

Wie digital das Zeitungsmachen mittlerweile geworden ist, erklären wir in einem Beitrag über die Arbeit unserer Online-Reporter. Auch unser neuer Podcast Studio West sei hier erwähnt - zur neuesten Folge kommen Leserinnen und Leser unserer Beilage ganz bequem über einen abgedruckten QR-Code. Untrennbar gehört zur Illertisser Zeitung natürlich auch unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not. Was heute für das 1965 gegründete Hilfswerk wichtig ist, erfahren Sie ebenfalls in unserer Beilage. Freuen Sie sich mit uns über die 75 Jahre junge IZ - Redaktion und Verlag wünschen viel Freude beim Lesen und Entdecken!