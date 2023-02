Am Ende zahlen doch wieder alle für den Glasfaserausbau

Plus Die Vöhringer zögern den Ausbau durch ein Unternehmen zu unterstützen. Es gibt Kritik an den Tarifen. Doch die Ablehnung könnte am Ende für alle teuer werden.

Das hatte man sich in Vöhringen anders vorgestellt: Im Sommer 2023 sollte es eigentlich schon losgehen mit dem Glasfaserausbau in der Stadt. Doch momentan stehen die Pläne vom schnellen Internet fast überall gewaltig auf der Kippe. Eine Zusage von einem Drittel der Haushalte im Stadtgebiet ist für das Unternehmen Deutsche Glasfaser das Minimum, um mit dem Bau loszulegen. Bis zum Ende der Frist haben jedoch gerade einmal 20 Prozent unterschrieben. Einen weiteren Monat lang haben die Vöhringer nun Zeit bekommen, sich zu entscheiden - ansonsten ist für das Unternehmen außer Spesen nichts gewesen. Für Vöhringen gibt es in diesem Fall vorerst keine Chance auf einen flächendeckenden Glasfaserausbau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

