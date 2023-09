An der Hirschkreuzung muss sich mehr bewegen

Plus Die Sparkasse hat mit ihren Plänen vorgelegt, am Scharfen Eck steht ein Teilabriss an. Aber wie geht es mit dem Rest der markanten Kreuzung in Illertissen weiter?

An ihr muss praktisch jeder vorbei, der sich in Illertissen bewegt: Die Hirschkreuzung ist Dreh- und Angelpunkt in der Innenstadt, Wegmarke zwischen Bahnhof und Marktplatz und Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg zwischen Nord und Süd. Und das schon seit Jahrhunderten - der namensgebende Gasthof Hirsch soll bereits um 1600 an der historischen Handelsroute Memmingen - Ulm gebaut worden sein. Kein Wunder also, dass diese Kreuzung viele Menschen bewegt - und die Fragen, wie es an dieser wichtigen Stelle im Stadtbild weitergeht, immer lauter werden. Seit vielen Jahren gibt es Gespräche, Ideen, Planungen - aber dann wurde es wieder ruhig um die viel befahrene Stelle.

Zumindest ein wenig Bewegung ist dieses Jahr wieder in die Sache gekommen. Die Sparkasse hat Planungen für ihre Seite der Kreuzung vorgestellt: Der verschachtelte Bau soll abgerissen und durch ein modernes Konzept ersetzt werden, in dem das Landratsamt als Ankermieter großen Raum einnehmen wird. Dazu kommen weitere Büroräume und Wohnungen. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird - die ersten Vorarbeiten sind schon gemacht. Das Schmuck- und Uhrengeschäft im Erdgeschoss ist bereits ausgezogen und hat im ehemaligen Apothekengebäude wiedereröffnet.

