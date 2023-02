Auf dem Weg zur radlfreundlichen Region kommt jetzt die Bergwertung

Plus Der Landkreis Neu-Ulm und seine Kommunen sind zwar schon auf dem richtigen (Rad-)Weg. Doch die Zieleinfahrt ist noch lange nicht in Sicht. Ausdauer ist gefragt.

Jetzt haben wir es schriftlich: Der Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Weißenhorn sind jetzt auch "fahrradfreundliche Kommune". So zumindest heißt es auf dem Zertifikat, das ihnen die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern verliehen hat. Darauf kann man schon anstoßen, am besten natürlich mit einem frischen Radler. Das Abstrampeln geht damit für die Kommunen aber erst richtig los. Denn so schmückend solche Zertifikate sein mögen – sie geben nicht unbedingt das wieder, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wahrnehmen.

