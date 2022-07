Aufeinander aufpassen ist bei dieser extremen Hitze wichtiger denn je

Lokal In Vöhringen befreit die Polizei ein Baby aus einem Auto, das in der Sonne steht. Passanten hatten es entdeckt. Warum wir noch viel öfter genau hinschauen sollten.

Das hätte böse enden können. In Vöhringen hat ein Vater sein drei Monate altes Baby alleine im Auto zurückgelassen - an einem der heißesten Tage des Jahres, in der prallen Nachmittagssonne. Doch das Kind hatte Glück, dass es Menschen gab, die hingeschaut haben, als der Säugling im verschlossenen Auto geschrien hat.

