Beim Müll muss die Trennung im Landkreis Neu-Ulm aufhören

Plus Seit fast 50 Jahren besteht der Kreis Neu-Ulm. Reicht ein halbes Jahrhundert nicht, um selbst so etwas Banales wie Abfallentsorgung gemeinsam anzugehen?

Dieses Jahr ist es genau 50 Jahre her, dass der Landkreis Neu-Ulm, der Großteil des Landkreises Illertissen und die kreisfreie Stadt Neu-Ulm durch die Gebietsreform zum neuen Illerkreis vereint wurden. Ein knappes Jahr später entstand daraus der Kreis Neu-Ulm. Fünf Jahrzehnte sind eine ganz schön lange Zeit, um zusammenzuwachsen. Zu Ende ist dieser Prozess offenbar auch nach einem halben Jahrhundert noch nicht. Denn gerade beim Thema Müll herrscht im Landkreis noch strikte Trennung. Und in den Köpfen ist diese auch noch nicht überwunden.