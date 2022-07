Blitzer gegen Temposünder: Der neue Kollege bei der Verkehrsüberwachung wirkt

Lokal Der Blitzer-Anhänger in Illertissen hat mehr als 2500 Temposünder erwischt. Finanziell kommt dabei nicht viel rum. Doch der Einsatz lohnt sich auf andere Weise.

Er ist der ideale Kollege: Flexibel einsetzbar, ruhig, stellt keine Ansprüche, macht nie Urlaub, meckert nie und liefert zuverlässig Ergebnisse. Der teilstationäre Blitzer, der bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung seit einiger Zeit im Einsatz ist, macht einen guten Job – das macht sich auch in den Zahlen der Verkehrsüberwachung bemerkbar.