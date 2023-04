Blitzmarathon: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist leider notwendig

Plus Auch angekündigte Tempokontrollen haben nicht verhindert, dass auf den Straßen in der Region gerast wurde. Das beweist, dass es den Blitzmarathon auch weiter braucht.

Man sollte meinen, dass dieser Freitag landauf, landab der friedlichste, entspannteste Tag des Jahres für alle gewesen sein dürfte, die auf den Straßen unterwegs waren. Schließlich hatte die Polizei ja sehr früh angekündigt, dass an diesem 21. April der Blitzmarathon stattfinden werde – und auch gleich die Stellen bekannt gegeben, wo die Blitzer stehen.

Schon das wäre ja eigentlich Anlass genug gewesen, um heute mal das Tempo rauszunehmen und nicht ganz so rasant unterwegs zu sein – schon aus eigenem Interesse und mit Blick auf den eigenen Geldbeutel. Gegner des Blitzmarathons (in Bayern war es schon der zehnte) sehen genau darin das Problem, dass Tag und Messstellen vorher bekannt gegeben werden: Da passe ja jeder doppelt auf, um nicht in die Radarfalle zu tappen – und am nächsten Tag sei doch sowieso alles wie sonst und es wird weiter gerast.

