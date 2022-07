Damals hat es gerumpelt: Ein Landkreis-Jubiläum mit Donner und Blitz

Lokal Der Landkreis Neu-Ulm feiert seinen 50. Geburtstag auf sympathisch unaufgeregte Weise, auch dank eines locker aufgelegten Ministerpräsidenten.

Vielleicht steckt ja eine ganz feine Ironie dahinter, dass am Montag zum offiziellen Jubiläumsfestakt für 50 Jahre Landkreis Neu-Ulm unter anderem ein Johann-Strauß-Stück namens "Unter Donner und Blitz" gespielt wurde. Immerhin hatte es vor einem halben Jahrhundert heftig gerumpelt, als in Bayern die Gebietsreform durchgezogen wurde und manche Dörfler ihr Rathaus mit der Mistgabel verteidigten. Auch im südlichen Landkreis Neu-Ulm donnerte es gewaltig. Insofern war das ein - vermutlich eher unabsichtlich - trefflich gewähltes Stück. Allerdings sind die rumpeligen Zeiten vorbei, auch wenn einzelne immer mal wieder meinen, der Süden werde benachteiligt, etwa weil der Landkreis so viel Geld für den Neubau des Lessing Gymnasiums in Neu-Ulm ausgibt. Nun ja, die Sanierung des Illertal-Gymnasiums hat auch eine Menge Geld gekostet.

