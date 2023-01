Das Ehrenamt ist die unverzichtbare Basis für den Sport in den Vereinen

Plus Das Ehrenamt wandelt sich, ist aber nach wie vor unverzichtbar in unserer Gesellschaft. Unser Autor meint: Es braucht mehr Anerkennung und weniger Bürokratie.

Sie mähen Woche für Woche den Fußballplatz, waschen Trikots, übernehmen als Trainer Verantwortung, sitzen bei Heimspiele im Kassenhäuschen oder grillen Würstchen. Es sind klassische Musterbeispiele des Ehrenamts. Ohne solche Helferinnen und Helfer würde es nicht gehen. Nicht nur im Sport. Und es ist ausgesprochen wichtig, dass es Aktionen wie die der Fußballverbände gibt, die seit 25 Jahren das Ehrenamt fördern und auf vielfältige Weise Danke sagen.