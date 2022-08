Kommentar

18:30 Uhr

Das ist keine gute Werbung für die neue Pflegeschule im Kreis Neu-Ulm

An der Berufsfachschule für Pflege werden unter der Regie der Kreisspitalstiftung Weißenhorn von September an Fachkräfte ausgebildet. Doch der vorgesehene Standort macht Probleme.

Lokal Es ist erfreulich, dass die Berufsfachschule für Pflege am 1. September starten kann. Doch die Probleme mit der Immobilie in Illertissen schaden dem Ansehen.

Von Jens Noll

Es ist eine Einrichtung, von der die gesamte Bevölkerung im Kreis Neu-Ulm und in der direkten Umgebung profitieren wird. An der neuen Berufsfachschule für Pflege werden unter der Regie der Kreisspitalstiftung künftig Pflegefachkräfte ausgebildet, die dringend benötigt werden. Es ist ein Mittel gegen den drohenden Personalmangel im Gesundheitssektor. Umso erfreulicher ist es, dass der Schulbetrieb wie geplant zum 1. September starten kann. Doch die Scherereien mit der eigentlich vorgesehenen Immobilie in Illertissen erwecken den Eindruck, dass die Verantwortlichen der Kreisspitalstiftung und der Landkreis-Politik bei der Standort-Suche überhastet vorgegangen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen