Das Illertisser Kinderfest ist eine Aufgabe, die alle angeht

Plus Die Erinnerungen an das Historische Kinderfest in Illertissen sind unbezahlbar. Es ist an den Erwachsenen, sie den Kindern zu ermöglichen.

Im Jahr 2020 war eigentlich schon alles klar. Nach vier Jahren stand wieder das Historische Kinderfest in Illertissen an, mit Umzug, Spielen und viel Spaß. Am Ende blieben in diesem Jahr nur die Kinderfest-Erinnerungen vergangener Tage, zusammengestellt in einer sehenswerten Ausstellung, die im Heimatmuseum gezeigt wurde. Denn das Fest, das sonst für jedes Grundschulkind in Illertissen ein Teil seines Lebens ist, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Weil diese Krankheit auch in den Folgejahren alles Überschattete, werden es am Ende acht Jahre sein, in denen in Illertissen kein Kinderfest stattfand.

Wer den Kinderfest-Umzug in Illertissen mitgemacht hat, trägt unschätzbare Erinnerungen mit sich. Auch, wenn die - je nach Kostüm, das es zu tragen gilt - vielleicht nicht nur wunderschön sind. Es mag bestimmt schon vielen Buben so gegangen sein wie dem Sohn von Bürgermeister Jürgen Eisen - der habe es gehasst, in Strumpfhosen den Umzug mitlaufen zu müssen, wie der Bürgermeister verriet. Andere wie Stadtrat Wilhelm Fischer sind noch heute stolz auf den großen Auftritt mit dem Flohzirkus. Was aber alle vereint, ist das Gemeinschaftsgefühl, dass durch das Kinderfest entsteht. Ein Gefühl, das viele nicht nur in Illertissen in den vergangenen Corona-Jahren vermisst haben. Die Kinder haben es verdient, dieses Gemeinschaftsgefühl endlich wieder zu erleben - ob in Strumpfhose, Uniform oder Prinzessinnenkleid.

