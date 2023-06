Das Städtchen hat bald ein Örtchen

Plus Schon lange war es den Illertissern ein Bedürfnis, eine öffentliche Toilette am Marktplatz aufzustellen. Jetzt ist das Klo da – aber das Warten geht vorerst weiter.

Festival-Besucher kennen das: Die Wartezeit, die man hier vor der Toilette verbringt, ist meist viel länger als die vor dem Getränkestand. Und naturgemäß auch unangenehmer. Die Warterei bei Rock im Park oder beim Ikarus allerdings scheint fast ein Klacks verglichen mit der Zeit, die in es in Illertissen dauerte, um überhaupt eine Toilette aufzustellen. Jetzt ist das Häuschen in Illertissen gelandet.

Jahrzehntelang lief zuvor die Diskussion ums Klo, ob und vor allem wo es gebaut werden könnte. Bis zuletzt wurde im Stadtrat um den passenden Ort fürs Örtchen gerungen. Manches Ratsmitglied verweigerte der Toilette gleich gänzlich seine Zustimmung, weil er über den Standort die Nase rümpfte. Und auch die Farbe gefiel nicht allen. Vorerst bleibt es bei einem leuchtenden Rot – das zumindest sollte auch vom Marktplatz aus gut zu sehen sein.

