Warum das Vöhringer Kulturzentrum eine Erfolgsgeschichte ist

Plus Das Wolfgang-Eychmüller-Haus ist seit 30 Jahren eine hervorragende Adresse für Kultur, Vereine und Veranstaltungen jeglicher Art. Das hat seine Gründe.

Die Vöhringerinnen und Vöhringer mögen es verzeihen, aber ihre Stadt hat architektonisch nicht viel zu bieten – mit einer Ausnahme: dem Wolfgang-Eychmüller-Haus. Es steht zwar nicht ganz so auffällig und ausgefallen da wie das Ulmer Stadthaus von Richard Meier, aber eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen.

Das Vöhringer Kulturzentrum wirkt auch nach 30 Jahren noch modern und elegant. Damit ziert es diese Stadt, die so überdeutlich von den Wieland Werken dominiert wird. Nun ist es Zeit, diesen Bau gebührend zu feiern, denn er stellt ja nicht nur architektonisch ein Glanzstück dar: Dieses Haus sucht als städtisches Kulturzentrum im Illertal und darüber hinaus seinesgleichen.