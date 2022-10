"Demenzfreundliche Apotheken" sind ein Schritt in die richtige Richtung

Plus Mitarbeitende in Apotheken werden nun geschult, erste Anzeichen von Demenz zu erkennen. Aber auch die Gesellschaft kann einen wichtigen Teil dazu beitragen.

Unter dem Namen "demenzfreundliche Apotheke" erkennt man im Landkreis Neu-Ulm ab sofort jene Apotheken, die für Demenz geschultes Personal beschäftigen. Eine wichtige Entwicklung, denn die Erkrankung ist nur schwer zu erkennen und nicht heilbar. Je früher sie also erkannt wird, desto besser können die Symptome behandelt und der Krankheitsverlauf verlangsamt werden.