Der holprige Start der Pflegeschule ist nicht gut für ihren Ruf

Wie soll man das nennen? Pech? Oder war dieses gute und sinnvolle Projekt nach langer Vorlaufzeit zuletzt doch mit etwas zu heißer Nadel gestrickt worden? Jedenfalls stand der Start der Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung bisher unter keinem so guten Stern. Und das ist dem Ruf einer solchen Einrichtung nicht gerade zuträglich.