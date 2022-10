Kommentar

vor 45 Min.

Der Personalmangel bremst auch in Weißenhorn so vieles aus

Plus Die Bauverwaltung im Weißenhorner Rathaus arbeitet am Limit. Forderungen nach mehr Bürgerfreundlichkeit kommen zu einem ganz schlechten Zeitpunkt.

Von Jens Noll

Die vorgebrachten Argumente sind allesamt nachvollziehbar. Doch das grundlegende Problem lässt sich nicht so einfach lösen. Dieser Eindruck bleibt nach der intensiven Diskussion am Montag im Weißenhorner Stadtrat. Natürlich ist Bürgerfreundlichkeit bei einer kommunalen Verwaltung essenziell. Aber was können die Beschäftigten noch leisten, wenn sie bereits am Limit arbeiten?

