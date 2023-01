Der schwierige Kampf gegen Müllsünder

Plus Es ist erschreckend zu sehen, wie gedankenlos einige Menschen offensichtlich bei der Müllentsorgung sind. Nur gemeinsam lässt sich dagegen vorgehen.

Ein Blick in die Landschaft entlang von Straßen und Bahnstrecken oder auf einzelne Plätze in Städten und Gemeinden löst oft Kopfschütteln aus. Achtlos wird Abfall weggeworfen, von leeren Flaschen über Essensverpackungen bis hin zu größeren Objekten. Dass volle Müllsäcke oder anderer Unrat einfach neben Glas- und Altpapiercontainern abgestellt werden, ist fast noch ärgerlicher, weil sich Menschen offensichtlich die Mühe machen, etwas zu einer Sammelstelle zu bringen - in dem Fall allerdings zur falschen.

