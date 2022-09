Kindergarten-Debatte: Der seltsame Sinneswandel der Freien Wähler

Lokal Erst stellt sich die Fraktion überraschend gegen den Umbau des Illertisser Kindergartens. Dann kommt die ebenso überraschende Kehrtwende. Was ist da passiert?

Ihren Auftrag als Oppositionsführer nehmen die Freien Wähler in Illertissen sehr ernst. Kaum ein Thema gab es in den vergangenen gut zwei Jahren im Stadtrat und seinen Ausschüssen, bei dem die Fraktion nicht ihren ganz eigenen Ansatz verfolgt und auch äußert. Und nicht selten, dass der im Gegensatz zu dem steht, was dem Rest des Gremiums so vorschwebt. Das ist auch richtig so. Wenn in einem Ratsgremium allzu viel Harmonie und eitel Sonnenschein herrscht, macht das nicht nur Presseleute misstrauisch. Es entspricht auch nicht dem, was Bürgerinnen und Bürger von einer lebendigen Interessenvertretung erwarten dürfen, die sie gewählt haben. Das Ehrenamtlichengremium Stadtrat soll Vorschläge, Sichtweisen und Ideen aus der Bevölkerung transportieren – und Für und Wider miteinander abwägen, statt Vorgaben abzunicken. Denn am Ende soll ja das Beste für alle dabei herauskommen. Konstruktive Oppositionsarbeit gehört also unbedingt dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen