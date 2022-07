DFB-Pokal: Warum sich der FV Illertissen darf sich auf die Schultern klopfen darf

Lokal Der FV Illertissen wollte dieses Heimspiel im Vöhlinstadion unbedingt haben. Unser Autor findet: Es war die richtige Entscheidung. Auch wenn in manchen Bereichen noch Luft nach oben ist.

Sie wollten dieses Heimspiel unbedingt haben. Freilich wäre es komfortabler und einfacher gewesen, wie 2013 und 2014 in eine größere Arena auszuweichen. Mit perfekter Infrastruktur. Aber der FV Illertissen hat alles dafür getan, das Pokalspiel gegen Heidenheim daheim ausrichten zu können. Selbst als es Sicherheitsbedenken gab, wurde mit Stadt und Polizei an einer Lösung gearbeitet.